Kayserili Sporcular Bilek Güreşi Ziyareti

SPORCULARDAN ZİYARET

Bu yıl 45 madalya kazanan bilek güreşi branşında dikkat çekici başarılar gösteren sporcular, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı ziyaret etti. Kayseri’de yapılan Bilek Güreşi Milli Takım Seçmeleri ile Manisa’da gerçekleştirilen Okullar Sporları Türkiye Şampiyonası’nda çeşitli dereceler elde eden sporcular arasında, şampiyon unvanına sahip Kayserili Semanur Demir, Türkiye dördüncüsü olan Mehmet Efe Saru, Türkiye ikincisi Seyit Halil Karayamruk ve Merve Nur Müftüoğlu yer aldı. Antrenörleri ile birlikte yapılan bu ziyaret, sporcuların gösterdiği başarılı performansın bir yansıması oldu.

BAŞARI DİLEKLERİ VE TEBRİKLER

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Eylül ayında Bulgaristan’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkı kazanan Semanur Demir’e başarılar diledi. Ayrıca, Melikgazi Bahçelievler Anadolu Lisesi’nin okul yönetimine, sporculara verdikleri destekten ötürü tebriklerde bulundu. Bilek güreşi branşı, bu yıl 45 madalya alarak önemli bir başarıya ulaşmış durumda.