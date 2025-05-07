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Kayserili Sporcular Fransa’da Yarışacak

İZMEMİZDE GERÇEKLEŞEN ŞAMPİYONALARI AŞAĞILIKLA DUYURALIM

İzmir’de gerçekleştirilen Muharrem Dalkılıç 10000 metre Atletizm Türkiye Şampiyonası’nda dikkat çekici sonuçlara imza atan Kayserili iki sporcu, Fransa’da düzenlenecek 10000 metre Avrupa Atletizm Kupası’na katılma hakkı kazandı. Bu önemli şampiyona, İzmir’de gerçekleştirildi.

KAYSERİ’DEN BİRİNCİLİKLE DÖNDÜLER

Kayseri’den şampiyonaya katılan Ramazan Baştuğ, Büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı zamanda, Merve Karakaya da U23 kategorisinde Türkiye Şampiyonu olarak Ramazan Baştuğ ile birlikte Fransa’da yapılacak 10000 metre Avrupa Atletizm Kupası’na katılma hakkı elde etti.

KÜÇÜK YAŞTA BÜYÜK BAŞARILAR

Ayrıca, Halil Sade U23 kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanmayı başardı. Bu başarılar, Türk atletizminin geleceği açısından umut verici bir tablo sergiliyor.

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