Kayserili Sporcular Taekwondo’da 7 Madalya Kazandı

KAYSERİ SPORCULARINDAN BÜYÜK BAŞARI

Kayserili sporcular, İşitme Engelliler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda önemli bir başarı göstererek 2 gümüş, 5 bronz madalya kazandı. Şampiyona, Antalya’da gerçekleştirildi. Kayserili sporcular, Poomse ve Kyorogi dallarında toplamda 7 madalya elde ederek dikkat çekti.

MADALYA KAZANAN SPORCULAR

Şampiyona sonucunda elde edilen derecelerin detayları ise şu şekilde sıralanıyor: Müsabaka dalında 80 kg’da Yasin Çimen Türkiye ikincisi, 67 kg’da Dudu Gökçe Pumak Türkiye ikincisi, 58 kg’da Berat Bektaş Türkiye üçüncüsü olarak öne çıkıyor. Ferdi Poomse dalında ise Dudu Gökçe Pumak Türkiye üçüncüsü olurken, Merve Çimen Türkiye üçüncüsü başarı gösterdi. Poomse Pairde dalında da Dudu Gökçe Pumak Türkiye üçüncüsü olarak dikkat çekerken, Berat Bektaş bir başka Türkiye üçüncüsü olarak tablodaki yerini aldı.