Kayserili Sporcular Türkiye Şampiyonasında Başarı Gösterdi

BİREYSEL BAŞARILARLA DOLU ŞAMPİYONA

Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, 11-12 Haziran tarihleri arasında Kırıkkale’de gerçekleşti. Bu organizasyonda Kayserili sporcular, iki altın madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

KAYSERİ’DEN İKİ ŞAMPİYON

Söz konusu şampiyonada Hasan Ergil, 49 kilogram sıkletindeki performansıyla dikkati çekti. Ergil, 1. kaldırışta 95, 2. kaldırışta 105 ve 3. kaldırışta 108 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı. Diğer bir Kayserili sporcu olan Çağdaş Kaya ise 59 kilogram sıkletinde 1. kaldırışta 155, 2. kaldırışta 160 ve 3. kaldırışta 165 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

BAŞARIYI PAYLAŞTILAR

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, social medya hesaplarından bir mesaj yayımlayarak “Şampiyon sporcularımızı, antrenörleri Gökhan Taşçı ve Buse Yılmaz’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” şeklinde duyurdu. Bu başarı, Kayseri’nin spor alanındaki potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.