Kayserispor, 1 Temmuz’da idman yapacak

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR
Kayserispor, yeni sezon çalışmaları için 1 Temmuz Salı günü yapacağı ilk idmanla hazırlıklara giriş yapacak. Süper Lig ekibi, 2024-2025 futbol sezonunun sona ermesinin ardından tatile çıkan sarı kırmızılı takım, belirtilen tarihte kulüp tesislerinde toplanacak.
TEKNİK DİREKTÖR YÖNETİMİNDE İLK İDMAN
Kayseri temsilcisi, ilk idmanını Teknik Direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirecek. Kayserispor’un sezon hazırlıklarının Kayseri’de başlayacağı belirtildi ve ardından kamp programının detayları kamuoyu ile paylaşılacak.