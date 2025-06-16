Kayserispor, 10 Sezonda 22 Hoca

GEÇTİĞİMİZ 10 SEZONDA HOCALAR

Kayserispor, son 10 yılda 22 farklı teknik direktör ile çalışma deneyimi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süre zarfında Hikmet Karaman, Çağdaş Atan ve Marius Sumudica ile en yüksek başarı seviyesine ulaştı. Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, yeni sezon için Alman teknik direktör Markus Gisdol ile anlaşma sağladı.

BAŞARILI DÖNEMLER

Sarı-kırmızılılar, bu 10 yıl içinde Tolunay Kafkas, Hakan Kutlu, Ertuğrul Seçme, Sergen Yalçın, Mesut Bakkal, Marius Sumudica, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Robert Prosinecki, Bayram Bektaş, Alper Kelkitli, Dan Petrescu, İvko Ganchev, Hamza Hamzaoğlu, Yalçın Koşukavak, Çağdaş Atan, Recep Uçar, Burak Yılmaz, Sinan Kaloğlu ve Sergej Jakirovic gibi teknik direktörlerle sahada yer aldı. En başarılı dönemlerini Hikmet Karaman, Çağdaş Atan ve Marius Sumudica ile geçirdi. 2021-2022 sezonunda Hikmet Karaman yönetiminde 47 puan topladı. Ayrıca, 2022-2023 sezonunda transfer yasağı olmasına rağmen Çağdaş Atan ile yine 47 puan elde ederek ligi 9. sırada tamamladı. Romen teknik adam Sumudica’nın görevde olduğu 2017-2018 sezonunda ise Kayserispor 44 puan topladı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Kayserispor, 2020-2021 sezonunda en fazla teknik direktör değişikliği yaptı. O sezon, Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Alper Kelkitli, Dan Petrescu, Ivko Ganchev, Hamza Hamzaoğlu ve Yalçın Koşukavak ile birlikte çalıştı. Geride kalan sezonu 3 teknik direktör değişikliği ile tamamlayan Kayserispor, yeni sezona Markus Gisdol ile başlayacak.