KAYSERİSPOR, 10 Sezonda 22 Hoca!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, geçtiğimiz 10 sezon içerisinde toplamda 22 farklı teknik direktör ile çalıştı. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Hikmet Karaman, Çağdaş Atan ve Marius Sumudica ile en yüksek puan başarılarına ulaştı. Süper Lig’deki kariyerine devam eden Kayserispor, yeni sezon için Alman teknik direktör Markus Gisdol ile anlaşma sağladı.

TEKNİK DİREKTÖR ÇEŞİTLİLİĞİ

Kayserispor, son 10 sezon boyunca Tolunay Kafkas, Hakan Kutlu, Ertuğrul Seçme, Sergen Yalçın, Mesut Bakkal, Marius Sumudica, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Robert Prosinecki, Bayram Bektaş, Alper Kelkitli, Dan Petrescu, Ivko Ganchev, Hamza Hamzaoğlu, Yalçın Koşukavak, Çağdaş Atan, Recep Uçar, Burak Yılmaz, Sinan Kaloğlu ve Sergej Jakirovic gibi teknik direktörlerle sahaya çıktı. Bu dönemde kaydedilen en yüksek başarılar ise Hikmet Karaman, Çağdaş Atan ve Marius Sumudica dönemlerinde gerçekleşti.

ÖNEMLİ SEZON BAŞARILARI

Kayserispor, 2021-2022 sezonunda Hikmet Karaman yönetiminde 47 puan toplayarak başarılı bir performans sergiledi. Ayrıca, Çağdaş Atan ile 2022-2023 sezonunda yaşanan transfer yasağına rağmen yine 47 puan elde edilerek lig 9. sırada tamamlandı. Romen teknik adam Marius Sumudica’nın görev yaptığı 2017-2018 sezonunda ise takım 44 puan kazanmayı başardı.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİKLERİ

Kayserispor, en fazla teknik direktör değişikliği yaşadığı sezon olan 2020-2021’de Bayram Bektaş, Samet Aybaba, Alper Kelkitli, Dan Petrescu, Ivko Ganchev, Hamza Hamzaoğlu ve Yalçın Koşukavak ile çalışmıştı. Geride kalan sezonu 3 teknik direktör değişikliği ile kapatan Kayserispor, yeni sezona Alman hoca Markus Gisdol ile başlangıç yapacak.