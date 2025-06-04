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Kayserispor 2024-2025 Sezonunu Tamamladı

SÜPER LİG’DE KAYSERİSPOR’UN PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig’in 2024-2025 sezonunda Kayserispor, 38 haftalık mücadelede toplam 36 maç oynadı ve bu maçlardan 11’inde zafer elde etti. Sezon sona erdiğinde Kayserispor, 45 puanla 13. sırayı alarak ligdeki yerini sağlamlaştırdı. Sarı kırmızılı ekip, küme düşme hattının hemen üzerinde yer alarak sezonu tamamladı.

Kayserispor, 2024-2025 sezonunda toplamda 11 galibiyet ile birlikte 12 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Geride kalan sezonda sarı kırmızılılar, Hatayspor (2), Kasımpaşa (2), Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Alanyaspor, Göztepe, Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor takımlarını mağlup etmeyi başardı. Bunun yanı sıra, Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor ve Sivasspor’a karşı da 2 maçta yenilerek zorlu bir dönem geçirdi.

BAŞKA MAÇ SONUÇLARI

Kayserispor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Bodrumspor ile oynadığı maçlarda ise berabere kaldı. Bu sonuçlar, sezon boyunca yaşanan mücadelede takımın belirli anlarda karşılaştığı zorlukları gözler önüne seriyor.

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