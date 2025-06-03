KAYSERİSPOR 2024-2025’TE 3 Teknik Adam Çalıştı

KAYSERİSPOR’UN TEKNİK ADAM DEĞİŞİKLİKLERİ

Kayserispor, 2024-2025 futbol sezonunda 3 farklı teknik adamla çalıştı. Süper Lig’de 45 puan toplayarak sezonu tamamlayan Kayserispor, 38 haftayı üç teknik adamla geçirdi. Sezona Burak Yılmaz ile başlayan takım, 7 hafta sonra Sinan Kaloğlu ile yeni bir yol haritası belirledi.

BURAK YILMAZ DÖNEMİ

Burak Yılmaz yönetiminde Kayserispor, 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek yalnızca 3 puan topladı. Yılmaz, bu süreçte 0,5 puan ortalamasıyla başarı gösteremedi.

SİNAN KALOĞLU İLE DEVAM

Sinan Kaloğlu, takımın başına geçtiğinde 12 lig maçında görev aldı. Bu süreçte Kayserispor, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 12 puan toplayabildi. Kaloğlu, 1 puan ortalamasıyla sezonu tamamladı.

SERGEJ JAKIROVIC DÖNEMİ

Son olarak Sergej Jakirovic’in görev almasıyla birlikte Kayserispor, 17 haftada 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 29 puan topladı. Hırvat teknik adam, 1,70 puan ortalaması ile takımın performansını iyileştirerek dikkat çekti.