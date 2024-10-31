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Spor

Kayserispor 3 Puan Cezasını Kurtardı!

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SUÇLAMALARDAN KURTULDU

Kayserispor, Süper Lig’deki eski futbolcuları Bilal Başacıkoğlu ve İlhan Parlak’a yapılamayan ödemeler nedeniyle karşı karşıya kaldığı 3 puan silinme cezasını bertaraf etti. Sarı kırmızılı kulüp, aldığı ödeme ile birlikte hem Bilal’in hem de İlhan’ın hesaplarına gerekli olan paraları transfer etti. Bu gelişme ile birlikte 3 puan silme cezası da dikkate alınmamış oldu.

GELECEK MAÇ HAZIRLIĞI

Sarı kırmızılı takım, Cumartesi günü kendi sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Bu mücadele, Kayserispor için oldukça önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Hedef, hem takımın moralini yükseltmek hem de ligdeki pozisyonunu sağlamlaştırmak.

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