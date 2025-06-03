Kayserispor, 36 Maçta 11 Galibiyet Aldı

KAYSERİSPOR’UN SÜPER LİG PERFORMANSI

Süper Lig’de 36 karşılaşma oynayan Kayserispor, 11 galibiyet alarak sezonu 45 puanla 13. sırada tamamladı. Sarı kırmızılı ekip, bu süreçte 7 takımı mağlup edemedi. Özellikle Sivasspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor ile oynadığı iki maçta da mağlup olarak sezonu kötü sonuçlarla kapattı.

İKİ MAÇTA DEPLASMAN ZAFERİ YOK

2024-2025 sezonunda Kayserispor, Sivasspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Samsunspor karşısında hem sahasında hem de deplasmanda oynadığı maçları kaybetti. Bunun yanı sıra, Eyüpspor, Trabzonspor ve Bodrumspor ile oynadığı karşılaşmalardan ise eşitlikle ayrıldı. Kayserispor, Hatayspor ve Kasımpaşa ile olan maçlarında ise galip gelmeyi başardı.

MÜCADELELERDEKİ SONUÇLAR

Kayserispor, Sivasspor ile yaptığı maçlarda 2-1 ve 5-2’lik sonuçlarla kaybetti. Beşiktaş’a karşı ise 3-0 ve 2-0’lık mağlubiyetler yaşadı. Lig şampiyonu Galatasaray’a karşı 5-1 ve 3-0’lık skorlarla yenilen sarı kırmızılı takım, Samsunspor ile de 1-0 ve 2-1’lik skorlarla elde edemediği galibiyetler yaşadı. Eyüpspor ile 2-2 ve 1-1, Trabzonspor ile 2-2 ve 0-0, Bodrumspor ile de her iki maçta 1-1 berabere kaldı. Ancak Hatayspor’u 1-0 ve 5-0, Kasımpaşa’yı da 2-1 ve 1-0 ile mağlup etmeyi başardı.