Kayserispor, 36 Maçta 57 Gol Yedi

KALECİ PERFORMANSI

Süper Lig’de 36 mücadelede yer alan Kayserispor, toplamda 57 gol yedi. Kaleci Bilal Bayazıt, ligin en fazla kurtarış yapan kalecileri arasında öne çıkıyor. 2024-2025 futbol sezonunu 45 puanla 13. sırada tamamlayan Kayserispor, rakiplerine 45 gol atmışken, kendi kalesinde de 57 gol gördü.

İKİ KALECİ GÖREV YAPTI

Sezon boyunca 2 kaleci görev aldı. Bilal Bayazit, 25 maçta kaleyi korurken, Onurcan Piri 11 maçta sahada yer aldı. Bilal Bayazit, Süper Lig’de yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti ve 15 maçta gol yerken, 10 maçı da kalesini kapatarak tamamladı. 25 maçta görev alan Bayazit, kalesinde 32 gol gördü. Öte yandan, Onurcan Piri, 11 maçta 25 gole engel olamadı.