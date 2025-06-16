KAYSERİSPOR 45 Puanla 13. Sırada

SEZONU İYİ BİR GELİRLE TAMAMLADI

Sezonu 45 puanla 13. sırada bitiren Kayserispor, mali durumunu güçlendirerek kasasına 207,8 milyon TL koydu. Süper Lig 2024-2025 sezonu boyunca toplam 38 maça çıkan takım, bu maçlardan 45 puan topladı. Yayıncı kuruluştan elde edilen gelir, Kayserispor’un mali yapısına önemli bir katkı sağladı.

Kayserispor, sezona 95,6 milyon TL katılım payıyla başladı ve 38 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik elde ederek toplamda 112,2 milyon TL gelir elde etti. Sezonu 13. sırada tamamlayan takım, her galibiyet için 6,6 milyon TL, her beraberlik için ise 3,3 milyon TL hak kazandı. Böylece toplamda 2024-2025 sezonunda 207,8 milyon TL gelir elde etti.