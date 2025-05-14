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Kayserispor, 7 Maçta 17 Puan Aldı

SON MAÇLARDA YENİLGİ YAŞAMADI

Kayserispor, Süper Lig’deki son 7 karşılaşmasında mağlup olmadan, bu süreçte 17 puan topladı. Bu sayede, Süper Lig’de 44 puana ulaşarak sezonun sona ermesine 3 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Son olarak 28. hafta karşılaşmasında deplasmanda Gaziantep FK’ya 1-0 yenilen sarı kırmızılı ekip, ardından oynadığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde ediyor.

MAÇ SONUÇLARI

Kayserispor, deplasmanda Fenerbahçe ve Alanyaspor ile berabere kalırken, Konyaspor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Rizespor ve Antalyaspor karşısında zafer elde etti. Son dönemdeki bu performans, takımın moral ve motivasyonunu artırıyor.

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