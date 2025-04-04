Haberler

Kayserispor’a Usulsüz Seyirci Cezası Verildi

DİSCİPLİN KURULU KARARI

Kayserispor ile Hatayspor arasında 28 Mart’ta gerçekleştirilen karşılaşmanın ardından, Kayserispor’un Disiplin Kurulu’na sevk edilmesiyle birlikte cezası belirlendi. Bu maç sonrası Kayserispor’a, stada usulsüz seyirci alınması sebebiyle ceza uygulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor’a toplam 945 Bin Türk Lirası ceza kesildiğini açıkladı. Açıklamada, “Kayserispor Kulübünün, 28 Mart 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Hatayspor müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 720.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 225.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ford, Yakıt Enjektörü Sorunu İçin Araçları Çağırıyor

Ford, 2020-2022 yılları arasında üretilen Escape ve 2021-2023 Bronco Sport modellerinden 33 binini yakıt enjektörü sorunu nedeniyle geri çağırdı. Araçların yangın riski taşıdığı belirtildi.
Haberler

Derbi İsyanı: Mert Hakan ve Hakem Tartışması

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kırmızı kart gören Mert Hakan Yandaş, hakeme itiraz etti. Hakem Cihan Aydın, Yandaş'a oyundaki davranışını hatırlatarak yanıt vermekten kaçındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.