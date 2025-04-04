Kayserispor’a Usulsüz Seyirci Cezası Verildi

DİSCİPLİN KURULU KARARI

Kayserispor ile Hatayspor arasında 28 Mart’ta gerçekleştirilen karşılaşmanın ardından, Kayserispor’un Disiplin Kurulu’na sevk edilmesiyle birlikte cezası belirlendi. Bu maç sonrası Kayserispor’a, stada usulsüz seyirci alınması sebebiyle ceza uygulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Kayserispor’a toplam 945 Bin Türk Lirası ceza kesildiğini açıkladı. Açıklamada, “Kayserispor Kulübünün, 28 Mart 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Hatayspor müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 720.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 225.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi” denildi.