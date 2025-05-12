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Kayserispor Antalyaspor Canlı İzleme Yöntemi

KAYSERİSPOR ANTALYASPOR CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Kayserispor ile Antalyaspor arasındaki maçın heyecanını yakından takip etmek isteyenler, canlı yayın seçeneklerini araştırıyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşma, izleyicilere heyecan dolu anlar sunacak.

Kayserispor Antalyaspor maçını canlı olarak izlemek isteyenler için en uygun platform, Bein Sports. Maçı izleyebilmek için Bein Sports’un abonesi olmanız gerekiyor. Maçın gerçekleşeceği yer ise Kayseri, RHG Enertürk Enerji Stadyumu. İyi seyirler dileriz.

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