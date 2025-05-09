Kayserispor-Antalyaspor Maçının Hakemi Arda

HAKEM BELİRLENDİ

Kayserispor ile Antalyaspor arasında oynanacak Süper Lig karşılaşmasının hakemi netleşti. Merkez Hakem Kurulu, bu maç için Arda Kardeşler’i görevli olarak atadı. 35. haftada gerçekleşecek bu önemli mücadelede Arda Kardeşler, 12 Mayıs Pazartesi günü düdük çalacak.

YARDIMCI HAKEMLER

Arda Kardeşler’e bu maçta Murat Şener ile Suat Güz yardımcı hakemlik yapacak. Kardeşler, bu sezon daha önce Kayserispor’un, deplasmanda Gaziantep’e 1-0 mağlup olduğu maçta da görev almıştı. Bursa Bölgesi hakemi, Antalyaspor ile yapacağı bu maçla birlikte bu sezon ilk kez Antalyaspor maçında düdük çalacak.

İLK KEZ YÖNETİYOR

Arda Kardeşler, kariyerinde ilk defa Kayserispor ile Antalyaspor karşılaşmasını yönetmiş olacak. Bu durum, hem Kardeşler için hem de iki takım için yeni bir deneyim sunacak.