Kayserispor, Antalyaspor’u 2-1 yendi

MAÇIN GÖRÜNTÜSÜ

Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. İlk yarı, ev sahibi takımın 2-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

Karşılaşmanın 13. dakikasında Kartal Kayra’nın kullandığı köşe vuruşunda top Cardoso’nun önünde kaldı. Bu oyuncu, topa vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 1-0 yaptı. Ardından 17. dakikada Carole’un pasında ceza sahası çizgisi üzerinden topla buluşan Cardoso, vuruşunu yaptı ancak top üstten direkten döndü. 23. dakikada Ramazan’ın ara pasında topla buluşan oyuncunun vuruşunda kaleci Abdullah, topu kornere çeldi. 26. dakikada Kaluzinski’nin kullandığı köşe vuruşunda gelen topa yükselen Thalisson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1 yaptı.

29. dakikada sağ kanattan ilerleyen Ramazan, ceza sahasına yerden bir orta yaptı. Cardoso, arka direkte yaptığı vuruşla topu tekrar ağlarla buluşturdu ve durumu 2-1’e getirdi.

TEKNİK DİREKTÖRLER VE OYUNCULAR

Maçın hakemleri Arda Kardeşler, Murat Şener ve Suat Güz olarak belirlendi. Kayserispor’un kadrosunda ise Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi, Bourabia, Ramazan Civelek, Cardoso ve Nazon yer alıyor. Yedek oyuncuları arasında Onurcan Piri, Jeanvier, Kolotvetsios, Kayra Cihan, Hasan Ali Kaldırım, Nurettin Korkmaz, Baran Ali Gezek, Mehmet Eray Özbek, Carlos Mane ve Talha Sarıarslan bulunuyor. Takımın teknik direktörü Sergej Jakirovic.

Antalyaspor’un kadrosunda ise Abdullah Yiğiter, Thalisson Kelven, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Abdurrahim Dursun, Erdal Rakip, Kaluzinski, Güray Vural, Sam Larsson, Van de Streek ve Samudio var. Yedek oyuncuları arasında Doğukan Özkan, Amar Gerxhaliu, Bünyamin Balcı, Adolfo Gaich, Moussa Djenepo, Emrecan Uzunhan, Oleksandr Petrusenko, Hasan Yakub ve Mert Yılmaz yer alıyor. Takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu.

GOLLER VE SARI KARTLAR

Kayserispor’da Cardoso, 12. ve 29. dakikalarda goller atarken, Antalyaspor’un tek golü Thalisson’dan geldi. Sarı kartlar ise Kayserispor’dan Kartal Yılmaz ve Antalyaspor’dan Thalisson’a gösterildi.