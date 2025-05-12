Kayserispor, Antalyaspor’u 3-1 yendi

KAYSERİSPOR’UN GALİBİYETİ ÜZERİNE AÇIKLAMALARI

Kayserispor’un teknik direktörü Sergej Jakirovic, Antalyaspor’a karşı aldıkları galibiyetin ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Kayserispor, sahasında Antalyaspor’u 3-1 yenerek önemli bir başarıya imza attı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Jakirovic, “Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün çok iyi bir oyun ortaya koydular” diyerek oyuncularının performansını övdü. Takımın sahada gösterdiği mücadeleden memnun kaldığını ifade eden teknik direktör, “Maç boyunca iyi oynadığımızı söyleyebilirim ama özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Daha fazla gol pozisyonuna girdik” açıklamasında bulundu.

LİGDE KALMA HEDEFİ

Jakirovic, “Ana hedefimiz olan ligde kalma adına çok önemli bir adım attık. Dolayısıyla bugün galibiyetten dolayı tatmin oldum” diyerek galibiyetin ligdeki konumları açısından önemini vurguladı. Kayserispor, bu sonuçla ligde kalma mücadelesinde önemli bir avantaj elde etti.