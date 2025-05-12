Kayserispor, Antalyaspor’u 3-1 yendi

Süper Lig’in 35. haftasında Kayserispor, Antalyaspor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Kayserispor’un Teknik Direktörü Sergej Jakirovic ve Antalyaspor’un Teknik Direktörü Emre Belözoğlu değerlendirmelerde bulundular.

TEKNİK DİREKTÖR JAKIROVIC’TEN OYUNCULARA TEBRİK

Kayserispor’un teknik direktörü Sergej Jakirovic, “Öncelikli olarak oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün çok iyi bir oyun ortaya koydular. Sahada iyi mücadele ettiler ve çok önemli bir 3 puanı bugün hanemize kazandırdık. Maç boyunca iyi oynadığımızı söyleyebilirim ama özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Daha fazla gol pozisyonuna girdik ve ana hedefimiz olan ligde kalma konusunda çok önemli bir adım attık. Dolayısıyla bugünkü galibiyetten dolayı tatmin olduk” şeklinde konuştu.

Gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak maçta, her iki takımın da 1’er puan alması durumunda Galatasaray’ın şampiyonluğunu ve Kayserispor’un ligde kalmayı garantileyeceği sorusuna Jakirovic, “En iyi seçenek 1 puan almak. Onlar için de bizim için de. Göreceğiz. Galatasaray çok büyük bir favori ve bildiğiniz gibi şampiyonluk için mücadele ediyorlar” yanıtını verdi.

EMRE BELÖZOĞLU: KÖTÜ DEPLASMAN PERFORMANSI

Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu, “Bizim adımıza sezonun başından beri olan net deplasman performanslarının biri oldu. Bunu değiştirmek için ekip ve oyuncular çok çalışıyoruz. Ama bu değişecekmiş gibi görünmüyor. Ligin sonuna geldik. Takım önemli bir iş yaptı, 43 puan. Çok değerli iç saha galibiyetleri, bizi şu an rahat konuma getirdi. Oyuncularımın emeklerine her zaman teşekkür ettim. Ancak deplasman, gece; iç saha, gündüz. Bu kadar farklı görüntü bizi ancak 40’lı puanların üstüne çıkartabildi. İnanın çok çalıştığımızı söyleyebilirim. Yine bence deplasman adına çok kötü bir performans. Üzgün olduğumu söylüyorum. Bunun değişeceğini düşünmüyorum. Önümüzde iki tane iç saha maçımız var. Bu maçlardan galip gelme planı yapacağız. Bir tane deplasmanımız var. Çok bir şeyin değişeceğini düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.