Kayserispor, Antalyaspor’u 3-1 yendi

KAYSERİSPOR’UN GALİBİYETİYLE LİGDE KALMA UMUTLARI ARTIYOR

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Antalyaspor’a karşı 3-1’lik bir galibiyet elde eden Kayserispor’un teknik direktörü Sergej Jakirovic, ligde kalma konusunda çok önemli bir puan kazandıklarını ifade ediyor. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında oyuncularını galibiyetlerinden dolayı tebrik eden Jakirovic, sahada iyi bir performans sergilediklerini belirtiyor.

İYİ MÜCADELE VE DİKEY OYUN

Futbolcularının sahada sağladıkları mücadeleye dikkat çeken Jakirovic, bu galibiyetle birlikte çok önemli bir üç puanın yanı sıra ligde kalma hedefinde de büyük bir adım attıklarını dile getiriyor. Maç boyunca sergilenen oyunun kalitesine vurgu yapan Jakirovic, “Özellikle ikinci yarıda daha iyi bir performans gösterdik. Daha fazla gol pozisyonuna girdik ve hedefimiz doğrultusunda önemli bir ilerleme kaydettik. Bu nedenle galibiyetten memnunuz.” diyor.

GALATASARAY MAÇI İÇİN KAYGILAR VE BEKLENTİLER

Bir gazetecinin gelecek hafta oynanacak olan Galatasaray maçıyla ilgili her iki takımın 1 puan almasından doğacak sonuçlarla ilgili sorusu üzerine Jakirovic, “Onlar için de bizim için de en iyi senaryo 1 puan almak olur. Ancak Galatasaray, şampiyonluk mücadelesinde büyük bir favori durumunda.” şeklinde yanıt veriyor.