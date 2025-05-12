Kayserispor, Antalyaspor’u Yendi

KAZANILAN PUANIN ÖNEMİ

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında sahasında Antalyaspor’u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet alan Kayserispor’un teknik direktörü Sergej Jakirovic, ligde kalma konusunda çok önemli bir puan kazandıklarını vurguladı. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını galibiyetten dolayı tebrik eden Jakirovic, bugün ortaya koyulan oyun kalitesinin de dikkat çekici olduğunu belirtti.

İYİ PERFORMANS VE HEDEFLER

Futbolcuların sahada gösterdiği iyi mücadeleye değinen Jakirovic, bu galibiyetin çok önemli bir üç puan olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. Maç boyunca sergilenen oyunun nitelikli olduğunu belirten Jakirovic, “Özellikle ikinci yarıda daha iyi bir performans sergiledik. Fazlaca gol pozisyonuna girdik ve ligde kalma hedefimiz için çok önemli bir adım attık. Bu galibiyet bizi tatmin ediyor.” şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçına dair sorusuna Jakirovic, her iki takımın 1 puan almasının hem kendileri hem de Galatasaray için en iyi senaryo olduğunu söyledi. Jakirovic, “Galatasaray, şampiyonluk için ciddi bir mücadele içerisinde ve büyük bir favori.” diye ekledi.