Kayserispor, Antalyaspor’u Yenerek Garantiledi

SÜPER LİG’DE KAYSERİSPOR’UN BAŞARILI PERFORMANSI

Kayserispor, Süper Lig’de Antalyaspor karşısında elde ettiği galibiyetle birlikte ligde kalmayı matematiksel olarak garantiliyor. Bu sezon zor günler geçiren ekip, küme düşme tehlikesini geride bırakarak hedefine ulaşmayı başardı.

Sarı kırmızılı takım, son dört sıralamadan uzaklaşarak, sezonun bitimine üç hafta kala 44 puana ulaşıyor. Antalyaspor karşısındaki galibiyetle gelecek sezon Süper Lig’de mücadele etme hakkını kazanan Kayserispor, önümüzdeki hafta deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

SIRA BODRUMSPOR VE SAMSUNSPOR’DA

Kayserispor, Galatasaray maçının ardından sahasında Bodrumspor’u misafir edecek. Ardından ise sezonu Samsunspor’la oynayacağı deplasman maçıyla noktalayacak.