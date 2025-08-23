Kayserispor Başkanı Açıkalın, Takımın Hedeflerine Güveniyor

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜN GELİŞİ

Zecorner Kayserispor’un Başkanı Nurettin Açıkalın, “Oyuncuların, Gisdol’un gelmesiyle birlikte taze kan ve heyecan bulduğunu düşünüyorum. Hocamızın lider bir duruşu var. Verimli bir teknik direktör olacağına inanıyorum.” açıklamasında bulundu. Açıkalın, Gisdol’u göreve getirmelerindeki sebebin, onun mesleki kariyerine ve tecrübelerine duydukları güven olduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılı ekibin başına uygun bir teknik adam getirmelerinin önemine de vurgu yapan Açıkalın, “Takımımıza uygun bir teknik anlayış olması çok önemliydi. Bu nedenle o yönde karar verdik.” dedi.

TRANSFER SÜRECİ VE EKSİKLER

Açıkalın, geçirdikleri verimli transfer sürecine dikkat çekerek, 9 yeni oyuncularının 7’sinin ilk maçta forma şansı bulduğunu söyledi. Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Açıkalın, “9 yeni ismi takıma kazandırdık ama diğer taraftan da iskelet kadromuzu muhafaza ettik. Biz iskelet kadroya ilave yaptık.” dedi. Feraket sürecinde eleştiriler aldıklarını aktaran Açıkalın, takımdaki eksik alanlar üzerinde çalıştıklarını ve bu eksikleri tamamlayacaklarını belirtti.

GEÇİCİ BAŞARI VE HEDEFLER

İstanbul Başakşehir ile 1-1 berabere kaldıkları maçı hatırlatan Açıkalın, bu maçın kendileri için sevindirici olduğunu belirtti. Başakşehir gibi bir takıma karşı bir puan almanın önemli olduğunu kaydeden Açıkalın, “Takımımızın oyununu beğendik. Daha eksiklerimiz var ama bunlar telafi edilebilecek eksiklikler.” değerlendirmesini yaptı. Kayserispor’un önemli hedefleri olduğuna dikkat çeken Açıkalın, bu hedeflere ulaşmak için acele kararlar almamak gerektiğini söyledi.

ŞEHRİ BİRLEŞTİRİCİ MARKA

Açıkalın, Kayserispor’un transfer tahtasının açılmasını istemeyenlerin olduğunu belirterek, şehrin takımına daha fazla sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. “Kayserispor, sorumluluk projesidir. Kayserispor, şehir için çok büyük bir markadır.” diyen Açıkalın, Galatasaray maçının şehirde ticari hareketliliğe katkı sağlayacağını düşündüğünü aktardı. Şehrin takımını desteklemeleri konusunda taraftarlara çağrıda bulunan Açıkalın, “Önce Kayserispor diyorum.” dedi.

KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ

Galatasaray maçıyla ilgili düşüncelerini de paylaşan Açıkalın, “Kayserispor’un her zaman kazanmaktan başka bir hedefi olamaz.” ifadelerini kullandı. Seyirci desteğinin çok önemli olduğunu belirten Açıkalın, “Kendi seyircimiz önünde başarılı olacağımıza inanıyorum. Geçen yıl da söylemiştim. Bizim formamızı giyen her oyuncumuz bizim için değerlidir.” dedi. Aynı zamanda, “Başkasının işine değil kendi işimize bakıyoruz.” diyerek Kayserispor’un hedeflerine odaklandıklarını vurguladı.