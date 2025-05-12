Kayserispor Başkanı Açıkalın, Taraftara Teşekkür Etti

BAŞKAN AÇIKALIN’DAN GALİBİYET MESAJI

Kayserispor’un Başkanı Nurettin Açıkalın, takımın Antalyaspor’u 3-1 yenerek ligde kalmayı başardığını ifade etti. Açıkalın, “Kayserispor küme düşmemiştir. Kayserispor büyük bir mücadele örneği vererek ligde kalmayı başarmıştır. Her şeyden önce bu galibiyet, bu başarı taraftarımıza armağan olsun” dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR

Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalar yapan Açıkalın, Kayserispor taraftarının takıma olan desteklerini vurguladı. “Vefakar, cefakar şekilde yağmurda, çamurda soğukta her zaman bu takımı desteklediler. Her çağrıma kulak verdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyen Başkan, Kayserispor’un Türkiye’ye örnek bir takım olduğunu belirtti. Şunları söyledi: “Kayserispor, pes etmemenin adı olmuştur. Burada büyük bir emek var. O formayı terleten büyük yürekler var.”

GELECEK İÇİN ÜMİTLİ

Açıkalın, geçmiş dönemlerdeki yöneticilere de teşekkür ederek, “Taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Kayserispor, hak ettiği noktalara ulaşacaktır” dedi. Transfer yasağıyla ilgili gelen bir soruya “Biz transfer yasağını kaldırmadan da çalışmalara başladık” yanıtını verdi. Başkan, tüm şehri Kayserispor’a destek olmaya davet etti.