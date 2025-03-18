Kayserispor Başkanı: “Kümede Kalacağız”

BAŞKAN AÇIKALIN’IN GÜVENİ

Kayserispor’un başkanı Nurettin Açıkalın, takımlarının kümede kalacağına yönelik inancını dile getirdi. “Rakiplerimizin ne yaptığına değil, kendi maçlarımıza bakacağız. Maçlarımızı kazanıp kümede kalacağız” şeklinde konuşan Açıkalın, takımının hedeflerine ulaşacağına inandığını ifade etti.

GALİBİYET İÇİN POZİSYON YETMEDİ

Deplasmanda Gaziantep ile karşılaştıklarında takımının iyi bir performans sergilediğini fakat gol atamadıkları için galip gelemediklerini vurgulayan Başkan Açıkalın, “Bazen olmayınca olmuyor. Galip gelmek adına pozisyonları bulduk ama golü atamadık ve yenildik” dedi.

KENDİ MAÇLARINA ODAKLANMA ÇAĞRISI

Kayserispor’un önemli müsabakaları olduğuna dikkat çeken Açıkalın, “Rakiplerimizin durumuna değil, kendi maçlarımıza bakacağız. Biz kazandığımız sürece hiç sıkıntı görmüyorum. Kümede kalan takımlar arasında oluruz” şeklinde sözlerine devam etti. Özellikle iç sahada oynanacak 5 final maçının önemine değinen Açıkalın, bu maçları kazanmaları durumunda sıkıntı yaşamayacaklarını belirtti.