Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, ATO’yu Ziyaret Etti

KULÜP BAŞKANINDAN ZİYARET

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Bu önemli buluşma, Süper Lig’deki Kayserispor’un temsilcisinden ticaret odasına olan ilişkiyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

TEŞEKKÜR Mesajı

Açıkalın, ziyaretiyle ilgili yaptığı paylaşımda, “Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret ettim. Nazik misafirperverlikleri için sayın Baran’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Bu tür ziyaretlerin, iş dünyasında ve spor camiasında birlikteliği artırdığı görülüyor.

İbrahim Kuyubaşıoğlu, İlhami Sönmez’i Ziyaret Etti

Yeşilay Hatay Şubesi Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Muhtarlar Daire Başkanı İlhami Sönmez ile bağımlılıkla mücadelede iş birliği fırsatlarını görüştü.
Kyk Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

KYK yurt başvuru sonuçları nihayet duyuruldu. Öğrenciler, sonuçlarını resmi web sitesi üzerinden kontrol edebilirler. Bu sonuçlar, barınma durumlarını etkileyen önemli bir aşama taşıyor.

