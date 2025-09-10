Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, ATO’yu Ziyaret Etti

KULÜP BAŞKANINDAN ZİYARET

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret etti. Bu önemli buluşma, Süper Lig’deki Kayserispor’un temsilcisinden ticaret odasına olan ilişkiyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

TEŞEKKÜR Mesajı

Açıkalın, ziyaretiyle ilgili yaptığı paylaşımda, “Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret ettim. Nazik misafirperverlikleri için sayın Baran’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Bu tür ziyaretlerin, iş dünyasında ve spor camiasında birlikteliği artırdığı görülüyor.