Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Galatasaray’ı tebrik etti

KAYSERİSPOR’UN GALATASARAY MAÇI ARDINDAN AÇIKLAMALAR YAPILDI

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Galatasaray ile oynadıkları maç sonrasında değerlendirmelerde bulundu. Açıkalın, “Galatasaray’ı aldığı galibiyetten dolayı kutluyorum. Evimizde oynadığımız ilk maçımız. Daha güzel sonuçlar almak isterdik” diye belirtti. Süper Lig’in 3’üncü haftasında Kayserispor, Galatasaray’a 4-0’lık bir skorla yenildi. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Açıkalın, iki takımın futbolcularını ve teknik heyetini kutladığını ifade etti.

Başkan Açıkalın, takımın performansına da değindi. “Bir anlamda takımımız iyi oynadı ama son vuruşlarda özellikle ceza sahasında etkili olamadığımız anlar oldu. Eksiklerimizin farkındayız. Bu yönden de çalışmalarımız sürüyor. En kısa sürede eksiklerimizi tamamlayacağız. Kayserispor’un layık olduğu şekilde şehri temsil etmesini sağlayacağız” dedi.

Taraftarın Bilal Bayazit’a gösterdiği tepki hakkında da konuşan Açıkalın, “Bilal için de taraftarlar için de sıcağı sıcağına bir olay. Oyunun gerginliğiyle bu tür şeyler olabiliyor. Olmaması gerekirdi. Gerek oyuncuların gerekse de taraftarların sakin olması gerekiyor. Bilal takımımız için önemli bir futbolcu. Kaybetmeden, taraftarlarımızı da üzmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor” şeklinde yanıt verdi.

Galatasaray yöneticileri ile saha kenarında herhangi bir oyuncu özelinde konuşmadıklarını vurgulayan Açıkalın, “Galatasaray yönetimi ile bir dostluğumuz var. Futbol dışı bir sohbetti” dedi. Transfer konusuna da değinen Açıkalın, “Eksik olan yerleri biliyoruz. Transfer uzun bir süreç. Özellikle santrafor mevkii hemen alalım diyeceğimiz bir durum değil. Dokuz numara futbolcuyu dünyada herkes arıyor. Takımımız için en verimli futbolcuyu şehrimize kazandıracağız. Genel olarak transferlerimizden memnunum. Takımımıza uyum sağladıklarını düşünüyorum” diye ekledi.

Başkan, takımın mücadelesinden de memnun olduğunu belirtti. “Mücadele ettikten sonra hatalar olabilir. Bu çalışarak düzeltilebilir. Henüz 2 haftadır birlikte oynayan ekipten bahsediyoruz. Bu haftalarda hiçbir takım hazır değil. Bizim de çalışmaya ihtiyacımız olduğu aşikar. Teknik heyette bu kısa sürede bunu tamamlayacaktır” ifadelerini kullandı.