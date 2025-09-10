Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın Ziyaret Etti

ZİYARETİN AMACI

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile bir araya geldi. Açıkalın, bu önemli ziyareti gerçekleştirdi ve Ankara’daki iş dünyası ile ilişkilerini güçlendirmeyi hedefledi.

AÇIKALIN’IN PAYLAŞIMI

Ziyaretle ilgili olarak yaptığı paylaşımda, “Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret ettim. Nazik misafirperverlikleri için sayın Baran’a teşekkür ederim” şeklinde duygularını ifade etti. Bu tür ziyaretlerin iki kurum arasındaki işbirliği ve destek için büyük bir fırsat sunduğu belirtiliyor.