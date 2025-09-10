Haberler

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın Ziyaret Etti

ZİYARETİN AMACI

Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile bir araya geldi. Açıkalın, bu önemli ziyareti gerçekleştirdi ve Ankara’daki iş dünyası ile ilişkilerini güçlendirmeyi hedefledi.

AÇIKALIN’IN PAYLAŞIMI

Ziyaretle ilgili olarak yaptığı paylaşımda, “Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ı makamında ziyaret ettim. Nazik misafirperverlikleri için sayın Baran’a teşekkür ederim” şeklinde duygularını ifade etti. Bu tür ziyaretlerin iki kurum arasındaki işbirliği ve destek için büyük bir fırsat sunduğu belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İbrahim Kuyubaşıoğlu, İlhami Sönmez’i Ziyaret Etti

Yeşilay Hatay Şubesi Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Muhtarlar Daire Başkanı İlhami Sönmez ile bağımlılıkla mücadelede iş birliği fırsatlarını görüştü.
Haberler

Kyk Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

KYK yurt başvuru sonuçları nihayet duyuruldu. Öğrenciler, sonuçlarını resmi web sitesi üzerinden kontrol edebilirler. Bu sonuçlar, barınma durumlarını etkileyen önemli bir aşama taşıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.