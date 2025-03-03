No menu items!
DİĞER
    Son Dakika Haberler

    Kayserispor, Beşiktaş Maçında Yenildi

    kayserispor-besiktas-macinda-yenildi

    MAĞLUBİYET SERİSİ SONLANDI

    Kayserispor, Süper Lig’de 4 maçlık başarılı performansın ardından mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, yeni teknik direktörüyle sahaya çıktığı ilk yenilgisini aldı. Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, Sivasspor maçı sonrasında Boşnak Teknik Adam Sergej Jakirovic ile yoluna devam ediyordu.

    YENİ TEKNİK ADAMLA BAŞARILI GİDİŞ

    Kayserispor, önceki 4 maçında Trabzonspor ve Eyüpspor ile berabere kalırken, Konyaspor ve Göztepe’yi mağlup etmişti. Ancak, son oynadığı Beşiktaş maçında yeni teknik adamla karşılaştığı ilk yenilgi geldi. Kayserispor’un son 5 maçını incelediğimizde, ortaya çıkan sonuçlar şöyle: Kayserispor-Trabzonspor 0-0, Kayserispor-Konyaspor 3-2, Eyüpspor-Kayserispor 1-1, Kayserispor-Göztepe 1-0 ve Beşiktaş-Kayserispor 2-0.

    ÖNEMLİ

    Son Dakika Haberler

    Kocasinan Şimşekspor, Esen Metalspor’u 2-1 Yendi

    Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off 2. haftasında Kocasinan Şimşekspor, Esen Metalspor'u 2-1 yenerek galip geldi. Golleri Barış Temizyürek ve Mehmet Tatlı kaydetti.
    Son Dakika Haberler

    Netanyahu Rusya ile İlişkileri Güçlendiriyor

    İsrail Başbakanı Netanyahu'nun askeri sekreteri Goffman'ı Rusya'ya göndererek, Türkiye yerine Moskova'yı tercih etmesi büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin askeri üs kurma çabaları ise engelleniyor.

    Daha Fazlası!

    Künye

    Bize Ulaşın

    Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.