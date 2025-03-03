Kayserispor, Beşiktaş Maçında Yenildi

MAĞLUBİYET SERİSİ SONLANDI

Kayserispor, Süper Lig’de 4 maçlık başarılı performansın ardından mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, yeni teknik direktörüyle sahaya çıktığı ilk yenilgisini aldı. Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, Sivasspor maçı sonrasında Boşnak Teknik Adam Sergej Jakirovic ile yoluna devam ediyordu.

YENİ TEKNİK ADAMLA BAŞARILI GİDİŞ

Kayserispor, önceki 4 maçında Trabzonspor ve Eyüpspor ile berabere kalırken, Konyaspor ve Göztepe’yi mağlup etmişti. Ancak, son oynadığı Beşiktaş maçında yeni teknik adamla karşılaştığı ilk yenilgi geldi. Kayserispor’un son 5 maçını incelediğimizde, ortaya çıkan sonuçlar şöyle: Kayserispor-Trabzonspor 0-0, Kayserispor-Konyaspor 3-2, Eyüpspor-Kayserispor 1-1, Kayserispor-Göztepe 1-0 ve Beşiktaş-Kayserispor 2-0.