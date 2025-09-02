Haberler

Kayserispor, Çalışmalara Devam Ediyor

ÇALIŞMALARA DEVAM

Kayserispor, Süper Lig’deki hazırlıklarına devam ediyor. Ligin 4. haftasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan ekip, sonrasında 1 gün izin yaptıktan sonra dün çalışmalara yeniden başladı. Teknik Direktör Markus Gisdol, ligi etkileyecek olan milli araya rağmen takımına dinlenme fırsatı tanımadı.

GÖZTEPE MAÇI HAZIRLIKLARI

Sarı-kırmızılılar, ligin 5. haftasında kendi evinde Göztepe ile yapacağı maç için hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. Alman teknik adam Markus Gisdol’un, Perşembe gününden sonra oyuncularına 2-3 gün izin vermesi öngörülüyor.

SORUNSUZ KADRO

Kayserispor’da milli takımlara giden oyuncular haricinde, sakatlığı süren Majid Hosseini dışındaki eksik oyuncu bulunmuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Chp Myk Toplandı, Hazırlıklar Devam Ediyor

CHP, Genel Başkan Özgür Özel önderliğinde 4 saatlik bir toplantı yaparak 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ve Parti Programı Çalıştayı'nın hazırlıklarını değerlendirdi.
Haberler

Tunceli’de Barış İçin Yürüyüş Düzenlendi

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Tunceli'de gerçekleştirilen yürüyüşte toplumsal barışın önemi tartışıldı. DEM Parti İl Eş Başkanı barış mücadelesinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.