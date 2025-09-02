Kayserispor, Çalışmalara Devam Ediyor

ÇALIŞMALARA DEVAM

Kayserispor, Süper Lig’deki hazırlıklarına devam ediyor. Ligin 4. haftasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kalan ekip, sonrasında 1 gün izin yaptıktan sonra dün çalışmalara yeniden başladı. Teknik Direktör Markus Gisdol, ligi etkileyecek olan milli araya rağmen takımına dinlenme fırsatı tanımadı.

GÖZTEPE MAÇI HAZIRLIKLARI

Sarı-kırmızılılar, ligin 5. haftasında kendi evinde Göztepe ile yapacağı maç için hazırlıklarını bugün gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek. Alman teknik adam Markus Gisdol’un, Perşembe gününden sonra oyuncularına 2-3 gün izin vermesi öngörülüyor.

SORUNSUZ KADRO

Kayserispor’da milli takımlara giden oyuncular haricinde, sakatlığı süren Majid Hosseini dışındaki eksik oyuncu bulunmuyor.