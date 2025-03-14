Kayserispor’da 6 Oyuncu Gaziantep Maçında Yok

KAHRAMAN FUTBOLCULAR YER ALAMAYACAK
Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, Gaziantep FK ile oynayacağı maçta 6 futbolcusunun forma giyemeyeceğini duyurdu. Sarı kırmızılı takım, Gaziantep’e giderek kampa girerken, Boşnak Teknik Adam Sergej Jakirovic yönetiminde hazırlık yapıyor.
SAKAT FUTBOLCULAR DİKKAT ÇEKİYOR
Kayserispor’da sakatlıkları bulunan Arif Kocaman, Anthony Uzodimma, Julian Jeanvier, Dimitrios Kolovetsios, Gökhan Sazdağı ve Hasan Ali Kaldırım, yarınki Gaziantep maçında takımda yer almayacak. Teknik Direktör Jakirovic, stoper pozisyonunda Attamah ile birlikte Majid Hosseini’ye şans verecek.