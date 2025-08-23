Haberler

KAYSERİSPOR’da İmza Günü Devam Ediyor

İMZA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DEVAM EDİYOR

Kayserispor’da imza günü etkinliği, dünkü başlangıcının ardından bugün de devam ediyor. Etkinlik, yeni transferler Gideon Jung, Abdulsamet Burak, Laszlo Benes, İndric Tuci ve Stefano Denswil’in katılımıyla gerçekleşiyor. Ayrıca Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol ile diğer yeni transferler Dorukhan Toköz, Aaron Opoku, Joao Mendes ve Burak Kapacak da dünkü etkinlikte taraftarlarla buluşmuştu.

FUTBOLCULAR TARAFTARLARLA BULUŞTU

Bugün de Kayserispor’un yeni oyuncuları, etkinliğin yapıldığı alanda taraftarlarla bir araya gelerek imza dağıttı. İmza günü etkinliği toplamda yaklaşık 2 saat sürdü. Taraftarlar, yeni transferlerle bir arada olmanın heyecanını yaşarken, futbolcular da desteklerini gösteren hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

