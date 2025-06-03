Kayserispor’da Nazon öne çıktı

KAYSERİSPORUN BAŞARISI

Kayserispor, Süper Lig 2024-2025 sezonunda 36 müsabakaya çıkarak rakip filelere toplam 45 gol atma başarısı gösterdi. Takım, bu süreçte 11 karşılaşmadan galip ayrılarak önemli bir performans sergiledi.

DUCKENS NAZON ÖNE ÇIKIYOR

Kayserispor’da en fazla gol atan oyuncu Duckens Nazon oldu. Nazon, sezon boyunca 33 maçta forma giyerek rakip ağlara toplamda 9 gol bıraktı. Bu gollerini Eyüpspor, Sivasspor, Konyaspor (2), Göztepe, Hatayspor, Fenerbahçe, Bodrumspor ve Samsunspor gibi takımlara karşı kaydetti.

Kayserispor’un gollerinin büyük bir kısmı yabancı oyunculardan geldi. Cardoso 8 gol atarken, Stephane Bahoken 5 gol, Aylton Boa Morte 4 gol, Kartal Kayra Yılmaz 3 gol, Carlos Mane 3 gol, Ramazan Civelek 3 gol ile takımın diğer golcüleri arasında yer aldı. Aynı zamanda Hasan Ali Kaldırım ve Talha Sarıaslan 2 gol atarken, Dimitrios Kolovetsios, Arif Kocaman, Ali Karimi, Joseph Attamah, Mehdi Bourabia ve Djiku, Fenerbahçe maçında kendi kalesine gol katkısında bulundu.