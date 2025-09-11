Haberler

KAYSERİSPOR’da Sakatlar Oynayamayacak

Sakatlık Durumuna İlişkin Açıklama

Süper Lig’de yer alan Kayserispor, sakat oyuncuları Majid Hosseini ve kaleci Bilal Bayazıt’ın durumu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Her iki oyuncu, ligin 5. hafta karşılaşmasında Göztepe’ye karşı forma giyemeyecek.

Hosseini ve Bayazıt’ın Tedavi Süreçleri

Kayserispor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, “Majid Hosseini’nin sağ ayak aşil tendonunda tendon enflamasyonu sebebiyle tedavi süreci devam ediyor. Bilal Bayazıt’ın Kocaelispor maçında eline aldığı darbe sonucu yapılan kontrollerde sağ elinde nondeplase kırık tespit edilmiş olup tedavi süreci devam ediyor” denildi. Bu nedenle, her iki oyuncunun da Göztepe maçında sahada yer alması mümkün olmuyor.

