Spor

Kayserispor’dan 5-0’lık Farklı Galibiyet!

kayserispor-dan-5-0-lik-farkli-galibiyet

Kayserispor, Hatayspor’u rahat geçti

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor, Hatayspor’u ağırladı ve maçı 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Karşılaşma, RTG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşti. Ev sahibi ekipte golleri 2. dakikada Ali Karimi, 37. dakikada Bahoken, 59. dakikada Ramazan Civelek, 69. dakikada Nazon ve 89. dakikada Talha kaydetti. Bu sonuç, Kayserispor’un puanını 30’a yükseltirken, Hatayspor 19 puanda kaldı.

Kayserispor’un üst üste galibiyetleri

Kayserispor, kendi sahasında üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Önümüzdeki hafta, Kayserispor Adana Demirspor’un sahasına konuk olacaktır. Hatayspor ise kendi evinde Eyüpspor’u karşılayacak.

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