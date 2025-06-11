Kayserispor’dan ayrılan Jakirovic veda etti

TEKNİK DİREKTÖR JAKIROVIC’TEN VEDA MESAJI

Kayserispor ile yollarını ayıran Teknik Direktör Sergej Jakirovic, hem Kayseri hem de Kayserispor’a veda etti. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sezonun sona ermesinin ardından Boşnak Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile karşılıklı olarak yollarını ayırdı. 48 yaşındaki teknik adam, yayınladığı veda mesajında herkese teşekkür etti.

KAYSERİ AİLESİNE TEŞEKKÜR

Jakirovic, “Sevgili Kayseri ailesi. Seninle içtenlikle konuşmak ve benim için çok anlamlı olan birkaç düşünceyi paylaşmak istiyorum. Bu şehre geldiğimde, beni kollarını açarak karşıladın. Birlikte görevi tamamlayıp, kulübü Türk futbolunun en üst kademesinde tutacağımıza dair inanç ve umutla. Bugün, yaklaşık beş ay sonra hepimiz gururla bu görevde başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Kolay olmadı ama bir an bile vazgeçmedik, tüm kalbimizle, tüm gücümüzle, teknik direktör ve oyuncularımızın tam bilgisiyle verdik.” dedi.

KULÜP PERSONELİNE VE OYUNCULARA TEŞEKKÜR

“Kulüp personeline ve yönetimine teşekkür etmek istiyorum, çünkü her antrenmanda, her fedakarlıkta ve sahada her mücadelede yanımızda oldunuz. Bu kulübün bir parçası olmama ve zengin tarihine katkıda bulunmama izin verdiğiniz için teşekkür ederim. Oyuncularımız da savaşçı ruhları ve her koçun hayal ettiği iş ahlakı ile yapmamız gereken her şeyi çok daha kolaylaştırdı.” diyen Jakirovic, sporun sadece saha içinde değil, taraftarla birlikte bir yolculuk olduğunu ifade etti.

HAYRANLARA ÖZEL TEŞEKKÜR

Ayrıca hayranlara özel bir teşekkür de gönderen Jakirovic, “Bu yolculuk boyunca inanılmaz bir destek oldunuz. Cevap vermeye fırsat bulamadığım o kadar çok mesaj var ki, stadyumumuzda o kadar çok duygusal afiş ve şarkı var ki, hepsi bana bu kulübün doğru seçim olduğunu gösterdi.” açıklamasında bulundu. Her yeni maçta daha fazla kişinin tribünleri doldurduğunu belirten Jakirovic, bunun anlamlı bir başarı elde ettiklerini göstermekte olduğunu vurguladı.

GELECEĞİ UĞURLARKEN

Sonuç olarak, tüm antrenör kadrosu adına ve kendi adıma, “Her şey gönlünüzce olsun. Kayseri’nin güzel sonuçlar vermeye devam edeceğine gerçekten inanıyorum. Futbol yolculuğum artık başka bir yerde devam edecek. Bir koçun hayatı budur – yarının sizi nereye götüreceğini asla bilemezsiniz. Ama önemli olan Kayseri’nin hayatımızın sonuna kadar gururla dönüp bakacağımız güzel bir anı ve özel bir bölümü olması” dedi.