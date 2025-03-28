Kayserispor’dan Evinde 5-0’lık Zafer!

KAYSERİSPOR’UN GALİBİYETİ

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor, Hatayspor ile karşı karşıya geldi. RTG Enertürk Enerji Stadyumu’nda yapılan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 5-0’lık skorla mağlup etti. Kayserispor’un gollerini 2. dakikada Ali Karimi, 37. dakikada Bahoken, 59. dakikada Ramazan Civelek, 69. dakikada Nazon ve 89. dakikada Talha attı.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, puanını 30’a çıkararak ligdeki sıralamasında önemli bir adım attı. Hatayspor ise 19 puanda kalarak zor günler yaşamaya devam ediyor. Kayserispor, kendi evinde üst üste dördüncü galibiyetini elde ederek morallendi.

GELECEK MAÇ PROGRAMI

Süper Lig’de bir sonraki haftada Kayserispor, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Hatayspor ise kendi sahasında Eyüpspor’u ağırlayacak. Bu mücadeleler, her iki takım için de kritik önem taşıyor.