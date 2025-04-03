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Kayserispor Deplasmanda İlk Galibiyet Peşinde

Kayserispor ve Adana Demirspor, Süper Lig tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek. Kayseri ekibi, deplasmanda galibiyet almadığı rakibine karşı bu kez başarılı olmak istiyor. Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor, yarın saat 20.00’de Adana Demirspor ile mücadele edecek. İki takım, Süper Lig boyunca toplam 13 kez karşılaştı. Bu maçlarda Kayserispor 2 defa sahadan galip ayrılırken, Adana Demirspor 3 kez kazandı. Ayrıca, 8 maçta ise sonuçlar eşitlikle bitti. Adana ekibi toplamda 13 gol atarken, Kayserispor 11 gol kaydetti.

ADANA’DA OYNANAN MAÇLARIN SONUÇLARI

Adana’da gerçekleşen 6 maçtan 3’ünü Adana Demirspor kazanırken, diğer 3 maç berabere sonuçlandı. İki takımın Süper Lig statüsünde oynadıkları maçların sonuçları şu şekilde sıralanıyor:

1973-1974: Adana Demirspor – Kayserispor: 1-0

1973-1974: Kayserispor – Adana Demirspor: 2-0

1974-1975: Kayserispor – Adana Demirspor: 1-0

1974-1975: Adana Demirspor – Kayserispor: 0-0

1979-1980: Adana Demirspor – Kayserispor: 2-0

1979-1980: Kayserispor – Adana Demirspor: 0-0

2021-2022: Kayserispor – Adana Demirspor: 1-1

2021-2022: Adana Demirspor – Kayserispor: 1-1

2022-2023: Kayserispor – Adana Demirspor: 2-2

2022-2023: Adana Demirspor – Kayserispor: 5-3

2023-2024: Kayserispor – Adana Demirspor: 1-1

2023-2024: Adana Demirspor – Kayserispor: 0-0

2024-2025: Kayserispor – Adana Demirspor: 0-0

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