Haberler

Kayserispor, Deplasmanda Samsunspor’la Oynayacak

Kayserispor, SEZONU KARADENİZ DEPLASMANINDA TAMAMLAYACAK

Sarı Kırmızılı ekip, son hafta karşılaşmasında Samsunspor ile mücadele edecek. Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona eriyor. Galatasaray’ın şampiyon olarak tamamladığı sezonda, Bodrumspor, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor küme düşerken, ligde kalmayı başaran Kayserispor, sezonun son maçını Karadeniz’de oynayacak.

KAMPA GİRİYORLAR

Kayserispor, bugün deplasman seyahatine çıkarak maç öncesi kampa giriyor. Takım, sezonu puan ya da puanlar alarak bitirmek istiyor. Fakat, önemli eksiklikler söz konusu. Yarınki mücadelede Kaleci Bilal Bayezit, Kaptan Gökhan Sazdağı, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım, Mehdi Bourabia, Carlos Mane ve Stephane Bahoken sahada yer alamayacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Gençlerbirliği Kulübü Genel Kurulu Ertelendi

Gençlerbirliği Kulübü'nün genel kurul toplantısı yetersiz katılım nedeniyle ertelendi. Yeni tarih 14 Haziran Cumartesi, saat 10.00 olarak belirlendi.
Haberler

DİGOR’da Yılkı Atları Görüntülendi

Kars’ın Digor ilçesindeki yılkı atları, yüksek kesimlerden inerek yerleşim yerlerine ulaşıyor. İlkbahar mevsiminde yiyecek arayan atlar, gölet çevresinde çarpıcı manzaralar sunuyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.