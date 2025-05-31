Kayserispor, Deplasmanda Samsunspor’la Oynayacak

Kayserispor, SEZONU KARADENİZ DEPLASMANINDA TAMAMLAYACAK

Sarı Kırmızılı ekip, son hafta karşılaşmasında Samsunspor ile mücadele edecek. Süper Lig’de 2024-2025 sezonu sona eriyor. Galatasaray’ın şampiyon olarak tamamladığı sezonda, Bodrumspor, Sivasspor, Hatayspor ve Adana Demirspor küme düşerken, ligde kalmayı başaran Kayserispor, sezonun son maçını Karadeniz’de oynayacak.

KAMPA GİRİYORLAR

Kayserispor, bugün deplasman seyahatine çıkarak maç öncesi kampa giriyor. Takım, sezonu puan ya da puanlar alarak bitirmek istiyor. Fakat, önemli eksiklikler söz konusu. Yarınki mücadelede Kaleci Bilal Bayezit, Kaptan Gökhan Sazdağı, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım, Mehdi Bourabia, Carlos Mane ve Stephane Bahoken sahada yer alamayacak.