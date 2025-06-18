Kayserispor, Doğru Yönetimle Başarı Elde Etti

KAYSERİSPOR’UN STRATEJİK YÖNETİMİ

Süper Lig’deki mütevazı ancak istikrarlı ekiplerden biri olan Kayserispor, yalnızca saha içindeki başarısıyla değil, kulübü yöneten isimlerin stratejik hamleleriyle de dikkat çekiyor. Sezon boyunca birçok kulüp, teknik direktör değişikliklerinden olumsuz etkilenirken, milyonlarca doları boşa harcamaktan kaçamadı. Kayserispor yönetimi ise, doğru teknik direktör seçimi ve bu tercihten elde edilen kazançla adeta Türkiye’deki diğer futbol kulüplerine örnek duruma geldi. Sezonun kritik döneminde takımın başına getirilen Hırvat teknik adam Sergej Jakirovi, düşme hattındaki Kayserispor’un başına büyük beklentilerle geçmişti. Yönetim, Jakirovi ile 1 yıl süreyle, ekibiyle birlikte 900 bin dolar karşılığında anlaşma sağladı.

KISA SÜREDE BAŞARIYI GETİREN KARARLAR

Sadece teknik direktör tercihiyle değil, bu süreci yönetme şekliyle de vizyoner bir duruş sergileyen Kayserispor yönetimi, hızlı alınan sonuçlarla ne denli haklı bir karar verdiklerini kanıtladı. Geride kalan 5 ayda, Jakirovi’nin Kayserispor’u düşme hattından alarak ligde tutması, teknik heyetin özverili çalışması ve futbolcuların gösterdiği performans kadar, kulüp yönetiminin sunduğu desteğin de bu başarıda önemli bir rol oynadığı belirtilebilir. Jakirovi’nin kısa sürede başka bir kulübe transfer olması, Kayserispor’un sadece sportif anlamda değil, ekonomik olarak da kazançlı çıkmasına yol açtı. Yönetim, bu transferden yaklaşık 600 bin dolar kar elde ederek Türkiye’de teknik direktör transferinden kazanç sağlayan tek kulüp oldu. Bu durum, ülke futbolunda nadir rastlanan bir başarı olarak kaydedildi.

Birçok kulüp milyonlarca lira tazminat öderken, Kayserispor yönetimi tam tersine başarılı bir model sergiledi. Doğru isimle çalışma, kısa sürede hedefe ulaşma ve bu başarıyı gelir kaynağına dönüştürme, kulüp yönetiminin profesyonelliğini ve sürdürülebilir futbol anlayışını gözler önüne serdi. Kayserispor’un bu başarısı, futbolun sadece saha içinde değil, masa başında da kazanılabileceğini bir kez daha gösterdi. Doğru planlama, şeffaf yönetim ve vizyoner kararlar ile büyük bütçelere sahip olmadan da başarıya ulaşmanın mümkün olduğu anlaşıldı. Kayserispor yönetimi, bu sezon hem sahada hem de mali açıdan kazanan taraf oldu.