Kayserispor, Erciyes 38 FK’yi yendi

HAZIRLIK MAÇINDA KAYSERİSPOR’UN GALİBİYETİ

Kayserispor, Süper Lig hazırlıkları kapsamında TFF 3. Lig takımlarından Erciyes 38 FK ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı ekip, bu hazırlık maçını 3-0’lık skorla kazandı ve bu sonuçla moral buldu. Maçta öne çıkan isim ise Miguel Cardoso oldu; genç oyuncu toplamda üç gol kaydetti.

MAÇIN DETAYLARI

Karşılaşma RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda gerçekleşti. Hakemlik görevini Ramazan Haymana, Levent Yeşilyurt ve İbrahim Bayram üstlendi. Kayserispor, maç boyunca etkili bir performans sergileyerek rakibini domine etti. Gollerini ise Miguel Cardoso, 4, 34 ve 55. dakikalarda kaydetti.

TAKIM KADROLARI VE DEĞİŞİMLER

Kayserispor kadrosunda Bilal Bayazıt, Majid Hosseini, Gökhan Sazdağı, Denswil, Lionel Carole ve Dorukhan Toköz gibi isimler yer aldı. Takımda bazı oyuncuların değişimi de söz konusu oldu; Onurcan Piri, Burak Kapacak, Baran Ali Gezek, Yaw Ackah, Carlos Mane gibi oyuncular, farklı dakikalarda oyuna dahil oldu. Öte yandan Erciyes 38 FK ise Kadem Burak Yaşar, Ahmet Kağan Malatyalı, Muhammed Enes Doğan gibi isimlerle mücadele etti.

Bu hazırlık maçı, Kayserispor’un lig öncesi formunu artırma açısından önemli bir fırsat oldu. Gösterilen performans, takımın sezon için umut verici bir başlangıç yapmasına katkı sağlıyor.