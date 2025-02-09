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Kayserispor Evinde Konyaspor’u Mağlup Etti

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KAYSERİSPOR VE KONYASPOR’UN MAÇI

Süper Lig’in 23. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Kayseri Stadyumu’nda oynanan mücadelede, ev sahibi takım 5 gol atılan maçta 3-2’lik skorla galip geldi.

KAYSERİSPOR’UN GOLLERİ

Kayserispor, galibiyetini Duckens Nazon’un 14 ve 55. dakikalarda attığı gollerle ve Miguel Cardoso’nun 23. dakikada kaydettiği golle elde etti. Konyaspor ise Danijel Aleksic’in 45+1. dakikada ve Blaz Kramer’ın 69. dakikada attığı gollerle karşılık verdi. Konyaspor’da Emmanuel Boateng, 90+1. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Konyaspor, 86. dakikada Hamidou Keyta’nın attığı golle durumu 3-3’e getirdi ancak VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle bu gol iptal edildi.

Bu sonucun ardından Kayserispor, sekiz maç aradan sonra galibiyet elde etti ve yeni teknik direktörü Sergej Jakirovic’in yönetiminde ilk kez kazandı. Kayserispor, 23 puana ulaştı. Öte yandan Konyaspor’un deplasmanda kazanamama serisi 4 maça çıkarken, puanı 24’te kaldı.

Bir sonraki lig maçında Kayserispor deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşırken, Konyaspor evinde Samsunspor’u ağırlayacak.

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