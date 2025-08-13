Kayserispor, Fedor Chalov’u Kiralayacak

YENİ TRANSFER HAZIRLIKLARI

Kayserispor, kadrosuna yeni bir isim katmak için son aşamalara geldi. Sarı Kırmızılılar, Yunanistan’ın PAOK takımında mücadele eden 27 yaşındaki Fedor Chalov ile anlaşmaya vardı. Bu yeni transfer ile birlikte Kayserispor, forvet opsiyonunu güçlendiriyor.

FİNAL AŞAMALARI

27 yaşındaki Rus futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandı. PAOK Kulübü ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından süreç tamamlanacak. Kayserispor’un Chalov’u satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralayacağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon PAOK formasıyla 29 maça çıkan Chalov, 3 ligde 2 de Avrupa kupası olmak üzere toplamda 5 gol kaydetti. Daha önce CSKA Moskova ve Basel takımlarında da forma giymiş olan oyuncu, Kayserispor için önemli bir katkı sağlayabilir.