Haberler

Kayserispor, Fedor Chalov’u Kiralayacak

YENİ TRANSFER HAZIRLIKLARI

Kayserispor, kadrosuna yeni bir isim katmak için son aşamalara geldi. Sarı Kırmızılılar, Yunanistan’ın PAOK takımında mücadele eden 27 yaşındaki Fedor Chalov ile anlaşmaya vardı. Bu yeni transfer ile birlikte Kayserispor, forvet opsiyonunu güçlendiriyor.

FİNAL AŞAMALARI

27 yaşındaki Rus futbolcu ile her konuda anlaşma sağlandı. PAOK Kulübü ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından süreç tamamlanacak. Kayserispor’un Chalov’u satın alma opsiyonlu 1 yıllığına kiralayacağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon PAOK formasıyla 29 maça çıkan Chalov, 3 ligde 2 de Avrupa kupası olmak üzere toplamda 5 gol kaydetti. Daha önce CSKA Moskova ve Basel takımlarında da forma giymiş olan oyuncu, Kayserispor için önemli bir katkı sağlayabilir.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne Jandarma 650 Kg Midyeye El Koydu

Edirne'de jandarma, yol kontrolünde 650 kilogram akivades midyeye el koydu. Üç kişi, 2.3 milyon TL ceza aldı. Yetkililer, doğal kaynakları koruma denetimlerinin devam ettiğini duyurdu.
Haberler

Başakşehir Viking Maçı TRT 1’de

Başakşehir ve Viking takımları arasındaki UEFA Konferans Ligi maçı için geri sayım başladı. Maçın yayın bilgileri ise taraftarlar tarafından araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.