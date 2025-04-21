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Kayserispor, Fenerbahçe ile Beraberlik Aldı

FUTBOLCULARA COŞKULU KARŞILAMA

Kayserispor, İstanbul’da şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalarak önemli bir puan kazandı. Bu karşılaşmanın ardından Kayseri’ye dönen kafile, Erkilet Havalimanı’nda kalabalık bir taraftar grubu tarafından meşaleler ve tezahüratlar eşliğinde karşılandı.

BAŞARILI MÜSABAKA VE TARAFTAR DESTEĞİ

Süper Ligin 32’nci haftasında oynanan zorlu maçta sarı-kırmızılı takım, rakibine büyük bir darbe vurdu. Kayserispor, 3-3’lük skorla İstanbul’dan döndükten sonra, saat 00.45’te Kayseri’ye indi. Taraftarlar, futbolculara olan sevgilerini göstererek havalimanında coşkulu bir karşılama gerçekleştirdi. Kayserispor kaptanı Gökhan Sazdağı, futbolcularla birlikte taraftarların yanında 3’lü poz vererek desteklerini kutladı.

OTOBÜS YOLCULUĞU VE TESİSLERE DÖNÜŞ

Karşılamanın ardından futbolcuları taşıyan otobüs, kulüp tesislerine doğru yola çıktı. Bu anlar, Kayserispor’un taraftarlarıyla olan güçlü bağını bir kez daha gözler önüne serdi.

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