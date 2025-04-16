Kayserispor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

MAÇ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına resmen başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Sergej Jakirovic’in yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların düz koşuyla başlaması ve ardından ısınma hareketleri yapmasıyla devam etti.

ANTRENMAN PROGRAMI

Antrenmanın ilerleyen bölümünde, kısa alanda yapılan pas çalışmaları yer aldı. Bunun ardından ise teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu antrenman ile takım, Fenerbahçe karşısındaki mücadele için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.