KAYSERİSPOR, FENERBAHÇE’YE KARŞI KAZANAMADI

Kayserispor, Fenerbahçe ile oynayacağı maçta galibiyet hedefliyor. 5 sezondur deplasmanda rakibini yenemeyen Kayserispor, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında yarın saat 19.00’da Fenerbahçe ile karşılaşacak. Takımın bazı önemli eksikliklerine rağmen, puan veya puanlar almayı umuyor.

SON GALİBİYETİN ÜZERİNDEN BEŞ SEZON GEÇTİ

Kayserispor, son olarak 2018-2019 sezonunda İstanbul’da Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup etti. Bu maçı takip eden 5 deplasman maçında ise 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Geçen sezon İstanbul’daki karşılaşmayı 3-0 kaybeden Kayserispor, bu sezon ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan maçı ise 6-2’lik skorla yitirdi.

SON BEŞ YILDAKİ MAÇ SONUÇLARI

İki ekip arasında İstanbul’da son 5 sezon içerisinde elde edilen sonuçlar şöyle sıralanıyor: 2019-2020 sezonunda 2-1, 2020-2021 sezonunda 3-0, 2021-2022 sezonunda 2-2, 2022-2023 sezonunda 2-0 ve 2023-2024 sezonunda 3-0. Kayserispor, bu istatistiklerle Fenerbahçe karşısında morallerini yükseltecek bir galibiyet arıyor.