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Kayserispor, Fenerbahçe’ye Konuk Olacak

FENERBAHÇE’NİN KONUK TAKIMI KAYSERİSPOR

Süper Lig takımlarından Kayserispor, şampiyonluk yolunda ilerleyen Fenerbahçe ile karşılaşacak. Boşnak teknik adam Jakirovic, Fenerbahçe’nin teknik direktörü Morinho’ya karşı puan almak için planlar yapıyor. Süper Lig’in 32. haftasında İstanbul’da gerçekleşecek Fenerbahçe – Kayserispor maçı, Morinho ve Jakirovic arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne olacak.

JAKIROVIC’İN İLK SINAVI

Jakirovic, Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayı hedefleyen ünlü teknik direktöre karşı çıktığı bu maçta ilk sınavını verecek. Sarı-kırmızılı ekibin başında 11. kez sahaya çıkacak Jakirovic, yönetimindeki Kayserispor’un önceki 10 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Bu mağlubiyetler, Kayserispor’un deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş ve Gaziantep FK’ya karşı gerçekleşti.

KADIKÖY’DE ZOR BİR MÜCADELE

Kayserispor, Kadıköy’de Fenerbahçe’ye konuk olacak ve bu önemli maç, takımın bu sezonki performansı açısından büyük bir öneme sahip. Jakirovic, oyuncularının gücünü en iyi şekilde sahaya yansıtarak Fenerbahçe karşısında puan almayı hedefliyor.

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