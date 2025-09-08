Kayserispor, Furkan Soyalp ile anlaştı

TRANSFER HABERİ

Kayserispor, Gaziantep FK’dan ayrılan orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Gaziantep FK forması giymiş olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile anlaşmaya vardı.

SAAKLIK KONTROLÜ VE İMZA

Kayseri’ye gelerek sağlık kontrolünden geçen Furkan Soyalp, daha sonra kendisini 2 yıllığına Kayserisporlu yapan sözleşmeyi imzaladı. Kayserispor Kulübü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Furkan Soyalp ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” şeklinde ifadeler yer aldı.