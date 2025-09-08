Haberler

Kayserispor, Furkan Soyalp ile anlaştı

Kayserispor, Gaziantep FK’dan ayrılan orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak Gaziantep FK forması giymiş olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Furkan Soyalp ile anlaşmaya vardı.

Kayseri’ye gelerek sağlık kontrolünden geçen Furkan Soyalp, daha sonra kendisini 2 yıllığına Kayserisporlu yapan sözleşmeyi imzaladı. Kayserispor Kulübü, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Furkan Soyalp ile kulübümüz arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz” şeklinde ifadeler yer aldı.

