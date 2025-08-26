Kayserispor, Galatasaray’a 4-0 kaybetti

KAYSERİSPOR’UN YENİLMEMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Kayserispor, sahasında son şampiyon Galatasaray ile karşılaştığı maçta 4-0 mağlup olmasıyla birlikte iç sahada girdiği 9 maçlık yenilmemezlik serisini kaybetti. Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, geçtiğimiz sezon takımın başına getirilen ve sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrıldığı Sergej Jakirovic yönetiminde iç sahada attığı bu başarıyı Galatasaray karşısında sürdüremedi.

BİRİKİMİ BOZAN GALATASARAY

Beşiktaş maçının ertelenmesinin ardından 2025-2026 sezonunun ilk iç saha maçında Galatasaray’ı ağırlayan Kayserispor, Eren Elmalı’nın (2), Osimhen ve Sane’nin gollerine engel olamayarak sahadan yenik ayrıldı. İç Anadolu temsilcisi, 2024-2025 sezonunda 11 Ocak’ta oynadığı ve 1-0 kaybettiği Samsunspor maçından sonra seyircisi önünde çıktığı 9 iç saha maçında mağlubiyet yaşamamıştı. Kayserispor, bu süreçte 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir performans sergilemişti.