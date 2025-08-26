Haberler

Kayserispor, Galatasaray’a 4-0 kaybetti

KAYSERİSPOR’UN YENİLMEMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Kayserispor, sahasında son şampiyon Galatasaray ile karşılaştığı maçta 4-0 mağlup olmasıyla birlikte iç sahada girdiği 9 maçlık yenilmemezlik serisini kaybetti. Süper Lig’de mücadele eden Kayserispor, geçtiğimiz sezon takımın başına getirilen ve sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrıldığı Sergej Jakirovic yönetiminde iç sahada attığı bu başarıyı Galatasaray karşısında sürdüremedi.

BİRİKİMİ BOZAN GALATASARAY

Beşiktaş maçının ertelenmesinin ardından 2025-2026 sezonunun ilk iç saha maçında Galatasaray’ı ağırlayan Kayserispor, Eren Elmalı’nın (2), Osimhen ve Sane’nin gollerine engel olamayarak sahadan yenik ayrıldı. İç Anadolu temsilcisi, 2024-2025 sezonunda 11 Ocak’ta oynadığı ve 1-0 kaybettiği Samsunspor maçından sonra seyircisi önünde çıktığı 9 iç saha maçında mağlubiyet yaşamamıştı. Kayserispor, bu süreçte 9 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik alarak önemli bir performans sergilemişti.

Teknofest İha Yarışması Sakarya’da

TEKNOFEST Sürü İHA Yarışması, HAVELSAN ve T3 Vakfı iş birliğiyle Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde, 15 üniversite takımının katılımıyla düzenleniyor. Takımlar, geliştirdikleri İHA'larla görevlerini tamamlayacak.
Miss Universe’de Filistin’i Temsil Eden Ayoub

Bu yılki Miss Universe'de Filistin'i temsil edecek Nadeen Ayoub, Dubai'de yaşıyor. 27 yaşındaki Ayoub, Miss Filistin Organizasyonu’nun da kurucusu. Tayland'a yarışmaya katılacak.

